Palermo: due carabinieri e quattro poliziotti aggrediti in una rissa

Altra notte di violenza a Palermo in piazza don Luigi Struzo. Come riporta Livesicilia.it due carabinieri, terminato il loro turno di servizio, si accorgono di una rissa fra due gruppi di giovani, intervengono e chiedono l’aiuto dei rinforzi. Nel frattempo però la miccia è partita: mentre tentano di bloccare una delle teste più calde, un cittadino straniero in preda ai fumi dell’alcol, i carabinieri vengono accerchiati.

Arrivano i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Il clima è pesante, al primo esagitato si aggiunge le reazione di un amico. A fatica entrambi vengono arrestati e caricati su una volante. Il bilancio è di quattro poliziotti e un carabiniere ferito con prognosi comprese fra 4 e 7 giorni. L’arresto è già stato convalidato.