Pedullà: «Situazione Bari insostenibile, De Laurentiis venda subito»

Anche Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia si è espresso sul Bari e la bufera sui De Laurentiis:

“Deve vendere tra 10 minuti, è offensivo per una piazza come Bari quello che è successo. Dopo che il figlio prende le distanze non può dire di esser stato frainteso. I tifosi non lo vogliono più adesso, se ne sono accorti già da un po’ di tempo. Quest’anno la gestione tecnica è stata completamente sbagliata, a prescindere dalla classifica. La situazione ormai è insostenibile: deve vendere”.

