Corriere dello Sport: “Salernitana in B. Iervolino aspetta offerte per il club”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Salernitana in B con la società in attesa di offerte.

Un fondo ed un imprenditore, entrambi americani, quest’ultimo già con qualche esperienza nel mondo del calcio. Sarebbero le uniche due proposte di acquisto serie sul tavolo di Danilo Iervolino. Anzi, filtra che entro il 21 maggio debba arrivare una proposta vincolante. Smentito seccamente da più fonti l’interesse di un imprenditore locale che opera nel settore della logistica. C’è chi azzarda anche un’ipotesi: entro fine maggio sapremo tutto e la Salernitana avrà un futuro roseo.

Al momento, quindi, le probabilità della cessione del club campano sembrano prevalere su quelle della continuità. Poi, ovviamente, può accadere di tutto. I tifosi sono impazienti. La retrocessione in B viene vissuta molto male da una piazza che sperava che proprio con Iervolino si fosse aperto un ciclo. Il silenzio di tutti è in questa fase la conferma che si sta lavorando a qualcosa.

Oltre che valutare il valore delle proposte, avendo messo in conto di perdere comunque parecchi milioni (pur avendola acquistata a dieci), Iervolino si sta preoccupando che l’eventuale acquirente possa garantire un futuro stabile ed importante alla Salernitana. Poi c’è anche il piano B, quello della continuità, a cui l’imprenditore di Palma Campania è comunque pronto avendo già parlato con operatori di mercato e fatto predisporre dall’ad Milan un piano finanziario. Non resta che aspettare.

ARBITRATO. Oggi seconda udienza, in uno studio legale di piazza di Spagna, a Roma, dell’arbitrato che vede contrapposta la Salernitana e Boulaye Dia. Dalle 12,30 verranno ascoltati altri testimoni: Liverani, Costil e Coulibaly, gli ultimi due chiamati dal giocatore. Poi ci si aggiornerà per le memorie difensive. Del match di dopodomani allo Stadium con la Juve in città quasi non si parla.