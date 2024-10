Bimbo di 10 anni colpito alla testa da una porta da calcetto: è in pericolo di vita

Grave incidente ieri pomeriggio al centro sportivo di via Carducci, a Giaveno. Un bambino di 10 anni, durante una lezione di tennis presso la struttura dell’Asd Tennis Giaveno, è stato colpito alla testa da una porta da calcetto che gli è caduta addosso. Subito soccorso dai presenti e dai sanitari del 118, il bambino è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita, dove è ora ricoverato in condizioni critiche, intubato e in pericolo di vita.

