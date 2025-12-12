Palermo-Sampdoria 1-0. Bereszyński: «Sofferto da squadra, ma dare continuità era fondamentale»

Bartosz Bereszyński commenta con lucidità e consapevolezza la vittoria del Palermo contro la Sampdoria, sottolineando il valore del risultato e il percorso intrapreso dai rosanero.

«È stata una partita diversa dall’ultima che abbiamo fatto in casa, dove avevamo segnato tanti gol», spiega il difensore, evidenziando le difficoltà incontrate: «Oggi la Sampdoria ci ha messo un po’ in difficoltà, ha tenuto bene il campo, quindi abbiamo sofferto un po’ come squadra, ma fa bene portare il risultato».

Il concetto chiave resta la continuità: «Era un obiettivo dare continuità in questo campionato. Sappiamo che fare tre vittorie in fila è importante, noi continuiamo a lavorare per portare i prossimi risultati. Questo è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi».

La sfida con i blucerchiati aveva un peso specifico elevato: «Questa partita oggi era veramente molto importante da tutti i punti di vista e siamo contenti di portare il risultato a casa nostra».

Il riferimento storico rafforza il momento positivo: «Il Palermo ha vinto tre partite di fila in Serie B per la prima volta da febbraio 2024. Adesso è fondamentale continuare su questa strada». Ma Bereszyński invita subito a guardare avanti: «Oggi dobbiamo essere contenti di questo risultato, ma già dai prossimi giorni dobbiamo mettere da parte queste tre vittorie e prepararci per la prossima, che è fondamentale».

Il mantra è chiaro: «Dobbiamo pensare sempre che la prossima è la più importante di tutte, quindi andiamo alla prossima partita per vincere». E aggiunge con convinzione: «Ce la facciamo, sono sicuro. Stiamo così bene, ci prepariamo bene e ora siamo in un momento in cui si vede fiducia e ci sentiamo dentro che stiamo crescendo».

La gara aveva anche un forte valore emotivo personale: «Ho vissuto tantissimi anni alla Sampdoria, ritrovare questi colori e questi miei amici, con cui ho condiviso tanti anni di spogliatoio, sono tante emozioni». Ma in campo tutto viene messo da parte: «Durante la partita si lascia tutto fuori e non si pensa a queste cose».

Il legame resta forte: «È stato bello dopo la partita parlare con loro, rivederli. Io tifo sempre per questa squadra, che è una grande parte della mia vita».

Settimana speciale anche sul piano personale: «È stata una settimana molto corta e piena di emozioni. All’inizio ho ritrovato l’Empoli, poi è nato il mio terzo figlio e oggi ho ritrovato la Sampdoria. È una settimana tra le più emozionanti della mia vita, tante emozioni, ma tutte belle».

Infine, lo sguardo è già rivolto alla trasferta di Avellino: «Sappiamo che è un campo difficile, loro hanno la forza di mettere tutti in difficoltà, ma come ho detto dipende tutto da noi». E la chiusura è netta: «Ci dobbiamo preparare la partita come sempre, mettere l’atteggiamento giusto come oggi e se mettiamo l’atteggiamento giusto sono sicuro che si vince la partita».