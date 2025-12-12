Palermo-Sampdoria, gli highlights del match: gol, occasioni e momenti chiave

È una vittoria che pesa e che merita di essere rivissuta nei suoi momenti più significativi. Palermo-Sampdoria 1-0, anticipo della 16ª giornata di Serie B, si decide con la rete di Le Douaron, al termine di una partita intensa, giocata con ritmo, personalità e grande partecipazione del pubblico del Renzo Barbera.

Negli highlights del match rivivono i primi trenta minuti di grande pressione rosanero, le occasioni costruite da Pohjanpalo, Ranocchia e Segre, fino all’azione che porta al gol del vantaggio, nata da una ripartenza rapida e finalizzata dal francese. Spazio anche alla risposta della Sampdoria, che cresce nella ripresa e va vicina al pareggio con Coda e Pafundi, senza però riuscire a scalfire la solidità difensiva del Palermo.

Le immagini raccontano anche la gestione del vantaggio nella seconda parte di gara, le parate decisive di Joronen, l’impatto dei cambi e il finale di sofferenza controllata, prima dell’esplosione del Barbera al triplice fischio. Una vittoria che vale la terza consecutiva e che rilancia i rosanero in piena corsa per il vertice.

Guarda gli highlights di Palermo-Sampdoria per rivivere gol, occasioni e i momenti chiave di una serata che conferma la crescita della squadra di Inzaghi e l’entusiasmo ritrovato di una piazza che torna a crederci.