Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Dopo il successo esterno contro il Bari, anche Patrick Peda ha commentato la prestazione del Palermo ai microfoni ufficiali del club, sottolineando il peso specifico dei tre punti conquistati al San Nicola.

«Sicuramente una vittoria in trasferta ci dà tanta fiducia – ha spiegato il difensore rosanero –. Siamo contenti perché è stata una partita seria, da squadra vera, una squadra che mi piace perché l’abbiamo interpretata bene fin dal primo minuto. Poi il risultato è la conseguenza di quello che abbiamo fatto in campo».

Peda ha evidenziato anche la consapevolezza del gruppo: «Sappiamo bene che in Serie B tutte le partite sono toste, in trasferta ancora di più. Questa vittoria è importante, ma adesso pensiamo già alla prossima gara in casa».

Numeri alla mano, il Palermo continua a confermarsi solido: «L’undicesimo clean sheet certifica il nostro lavoro. Possiamo essere orgogliosi perché lavoriamo tanto su questi aspetti. Io sono un difensore, quindi mi fa ancora più piacere».

Non manca un pensiero ai tifosi rosanero, assenti al San Nicola per le limitazioni sulla vendita dei biglietti: «È sempre più bello giocare davanti ai nostri tifosi. Sappiamo però che ci seguono comunque. Sabato torniamo al Barbera e speriamo in uno stadio pieno».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Giochiamo in casa contro l’Empoli, speriamo che venga tanta gente e di fare una bella partita».

Un Palermo compatto, consapevole e sempre più solido, che continua a costruire il proprio percorso con continuità e fiducia.

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Risultato pesante e non meritato, per un’ora abbiamo tenuto testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (179) Inzaghi

Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
mantova palermo (9)

Bari-Palermo 0-3: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia lanciano il Palermo al terzo posto

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026