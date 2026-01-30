Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Dopo il successo esterno contro il Bari, anche Patrick Peda ha commentato la prestazione del Palermo ai microfoni ufficiali del club, sottolineando il peso specifico dei tre punti conquistati al San Nicola.

«Sicuramente una vittoria in trasferta ci dà tanta fiducia – ha spiegato il difensore rosanero –. Siamo contenti perché è stata una partita seria, da squadra vera, una squadra che mi piace perché l’abbiamo interpretata bene fin dal primo minuto. Poi il risultato è la conseguenza di quello che abbiamo fatto in campo».

Peda ha evidenziato anche la consapevolezza del gruppo: «Sappiamo bene che in Serie B tutte le partite sono toste, in trasferta ancora di più. Questa vittoria è importante, ma adesso pensiamo già alla prossima gara in casa».

Numeri alla mano, il Palermo continua a confermarsi solido: «L’undicesimo clean sheet certifica il nostro lavoro. Possiamo essere orgogliosi perché lavoriamo tanto su questi aspetti. Io sono un difensore, quindi mi fa ancora più piacere».

Non manca un pensiero ai tifosi rosanero, assenti al San Nicola per le limitazioni sulla vendita dei biglietti: «È sempre più bello giocare davanti ai nostri tifosi. Sappiamo però che ci seguono comunque. Sabato torniamo al Barbera e speriamo in uno stadio pieno».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Giochiamo in casa contro l’Empoli, speriamo che venga tanta gente e di fare una bella partita».

Un Palermo compatto, consapevole e sempre più solido, che continua a costruire il proprio percorso con continuità e fiducia.