Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Soddisfazione e lucidità nelle parole di Filippo Inzaghi dopo il netto successo del Palermo sul campo del Bari. Il tecnico rosanero, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha sottolineato l’importanza della vittoria esterna e la crescita complessiva della squadra.

«Sono molto contento, avevamo bisogno di una grande partita in trasferta – ha spiegato Inzaghi –. Secondo me la squadra ha fatto un’ottima gara. Nel primo tempo forse potevamo anche passare in vantaggio, ma poi abbiamo disputato una partita seria e dato continuità ai nostri risultati».

Il tecnico ha evidenziato i numeri del momento rosanero: «Non abbiamo preso gol, questo è il decimo risultato utile consecutivo e l’undicesimo clean sheet. È merito di tutta la squadra, non solo della difesa. Gli attaccanti, i centrocampisti, tutti si sacrificano, lottano e pressano».

Spazio anche ai singoli, con un occhio ai più giovani: «I nostri ragazzi continuano a crescere. Oggi voglio pensare a Peda, Ranocchia, Blin, Pierozzi. Sono molto contento anche di come è entrato Gyasi: dopo l’infortunio sto rivedendo il giocatore che speravamo».

Fondamentale, secondo Inzaghi, aver ritrovato la vittoria lontano dal Barbera: «Vale molto. Anche nelle altre trasferte avevamo fatto buone prestazioni, ma il risultato non ci aveva premiato. Io però ero tranquillo, perché da dieci partite vedo una squadra seria e tosta. Questa è la strada giusta, ma non dobbiamo montarci la testa».

Uno sguardo anche al futuro: «Sarà difficile, dobbiamo inseguire, ma stiamo creando qualcosa di duraturo. Adesso ci godiamo questa vittoria, poi penseremo alla prossima. Sabato torniamo davanti al nostro pubblico, speriamo in uno stadio pieno che ci trascini a un’altra vittoria».

Infine, un passaggio sull’assenza di Palumbo, che salterà il prossimo match: «Dispiace per l’ammonizione, ero lontano dall’azione, ma abbiamo giocatori che possono sostituirlo». E una dedica speciale: «Sono molto contento per il gol di Le Douaron, se lo meritava. Sa di avere la mia fiducia e oggi ha fatto una grande partita».

Il Palermo continua così il suo momento positivo, confermandosi solido, maturo e sempre più consapevole dei propri mezzi.