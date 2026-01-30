Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 230632

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Palermo al San Nicola, il capitano del Bari Raffaele Pucino ha analizzato il momento dei biancorossi partendo dagli aspetti positivi della prestazione.

«Ci prendiamo di buono il primo tempo – ha spiegato Pucino –. Si è visto un Bari vivo, che non si è tirato indietro. Abbiamo creato qualche occasione che andava sfruttata meglio, perché quando vai sotto poi devi restare dentro la partita».

Il difensore ha sottolineato anche le difficoltà legate alle caratteristiche della squadra e degli avversari: «Per come giochiamo, elementi come Rao possono darci una mano nelle ripartenze, perché sono pericolosi. Il nostro è un calcio dispendioso, al quale non eravamo più abituati. Se cali sotto questo aspetto concedi qualcosa in più e, contro giocatori che tirano fuori grandi giocate all’improvviso, lo paghi».

Pucino ha poi ribadito il suo legame con la maglia biancorossa: «Da parte mia c’è sempre stato amore verso questa maglia. Quando ho fatto esternazioni ho sempre detto quello che pensavo, senza odio o rancore. Se penso una cosa la dico, ho le spalle larghe per prendermi tutto. In campo credo di aver sempre dimostrato il mio valore: con certi attacchi altri sarebbero scappati, io invece sono qui e porto la fascia. Me la tengo stretta».

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni, decisivi per la stagione: «Ci aspettano cinque scontri diretti. Questo sarà il mese più importante dell’anno e delle nostre carriere. Qui vale tantissimo. Dobbiamo essere responsabili e coscienti della situazione: chi non lo è non ha capito dove siamo».

Infine, un messaggio chiaro sul piano mentale: «Non possiamo più permetterci di uscire dalle partite dopo aver preso gol. Capiterà ancora di andare sotto, ma servirà la forza di reagire. Non dobbiamo abbassare la testa o rimuginare, ma ribattere colpo su colpo e uscire dal campo avendone date più di quante ne abbiamo prese».

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Risultato pesante e non meritato, per un’ora abbiamo tenuto testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (179) Inzaghi

Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
mantova palermo (9)

Bari-Palermo 0-3: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia lanciano il Palermo al terzo posto

Rosario Di Stefano Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (42) pierozzi segre

Bari-Palermo formazioni ufficiali: le scelte di Longo e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Barbera, la svolta è vicina: ristrutturazione pronta per Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026