Bari, Longo duro dopo il ko contro la Carrarese: «Inaccettabile prendere gol così»

Serata da dimenticare per il Bai, travolto in casa 0-3 dalla Carrarese. Al termine della gara, il tecnico Moreno Longo ha analizzato con amarezza la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

L’allenatore biancorosso non ha nascosto la delusione per l’ennesimo passo falso: «È stata la fotocopia di partite già viste. È inaccettabile prendere un gol del genere dopo un minuto e mezzo: con un po’ di attenzione non lo avremmo mai preso. Quando andiamo sotto, soprattutto alla terza partita in una settimana, dimostriamo di non avere più la forza mentale e fisica per restare dentro la partita».

Longo ha poi sottolineato come la squadra abbia perso completamente l’inerzia del match: «Il gol può anche capitare, perché si può sempre recuperare, ma noi siamo usciti dalla partita. Soccombere fa sembrare tutto ancora più brutto».





Sguardo rivolto anche al futuro e alla necessità di reagire: «Dal momento in cui rientriamo in campo dobbiamo avere la forza di perseverare. Nella prossima gara bisogna riaccenderci e ritrovare energia. Finché la matematica non ci condannerà, abbiamo l’obbligo morale di provarci. Non possiamo rientrare dagli spogliatoi in questo modo: quel gol cambia completamente la giornata e ci mette addosso un peso che non riusciamo a sopportare».

Il tecnico ha poi analizzato anche il calo nel finale: «Fa parte della lucidità. Nella prima partita della settimana contro la Reggiana aveva funzionato tutto, oggi invece negli ultimi metri eravamo stanchi. Non eravamo gli stessi nelle scelte, la mancanza di freschezza porta inevitabilmente a errori».

Non manca un messaggio chiaro sull’atteggiamento: «Non abbandonerò mai la speranza di dare una sterzata, non fa parte di me alzare bandiera bianca. Dobbiamo essere più furbi: in alcune situazioni serve anche spendere un cartellino giallo. Ci manca quella scaltrezza che spesso fa la differenza nei dettagli».

In chiusura, un passaggio su Dorval: «Faccio fatica ad accettare il modo in cui prendiamo certi gol. L’avversario deve essere bravo a segnare, non facilitato. Dorval? Sta commettendo errori che l’anno scorso non vedevo. Non è nella migliore condizione fisica, anche il Ramadan incide: in questo calcio, se non stai bene fisicamente, fai fatica. Sa anche lui che può e deve fare di più».