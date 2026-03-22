Empoli, Caserta dopo il 4-2 al Pescara: «Palle inattive decisive, ma ci siamo complicati la vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Dopo la vittoria per 4-2 contro il Pescara, il tecnico dell’Empoli Fabio Caserta ha analizzato la gara ai microfoni di Rete8, soffermandosi sui momenti chiave del match.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza dei calci piazzati: «I nostri avversari venivano da un momento molto positivo, sia nelle prestazioni che nei risultati. Il Pescara gioca bene ed è mentalmente in fiducia. Siamo stati bravi a sfruttare le palle inattive, ma non la superiorità numerica. Queste situazioni fanno la differenza: puoi fare una grande partita e rovinarla su un calcio piazzato».

Caserta ha poi evidenziato le difficoltà incontrate durante la gara: «Siamo stati disattenti sul 2-1 e abbiamo subito subito il secondo gol, rischiando anche di prendere il terzo. Il Pescara ci ha messo in difficoltà, soprattutto per le sue qualità e per alcune situazioni tattiche».


Spazio anche all’analisi degli errori commessi dalla sua squadra: «Ci siamo complicati la vita da soli. Sul 2-0 dovevamo sfruttare meglio alcune zone del campo per creare superiorità numerica, ma lo abbiamo fatto poco. Abbiamo perso tanti palloni in uscita e dovevamo essere più efficaci nella pressione sul portatore avversario».

Nonostante le difficoltà, Caserta ha apprezzato la reazione dei suoi: «Abbiamo reagito nel momento più complicato, siamo rimasti in partita e abbiamo trovato il terzo gol. Poi siamo riusciti a gestire la gara fino al triplice fischio».

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