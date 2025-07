Bari, Henderson si allontana: l’ex rosa non vuole la B

Il Bari, dopo un inizio di calciomercato vivace, guarda in casa Empoli. Il club biancorosso pare infatti aver messo nel mirino un ex rosa che, la passata stagione, ha disputato con l’Empoli il campionato di Serie A. Secondo quanto scritto da Tuttobari.com, il club pugliese sembrerebbe fortemente interessato a Liam Henderson. Il centrocampista scozzese, però, non sarebbe intenzionato ad accettare l’offerta di un club di Serie B, preferendo restare nella massima serie.

Dietro questa scelta, però, c’è un motivo ben preciso: per Henderson, infatti, all’orizzonte ci sono i Mondiali del 2026. Il classe ’96 punta a ottenere una convocazione con la nazionale scozzese e, per riuscirci, vorrebbe rimanere in campionati di primo livello per avere più visibilità. Proprio per questo, nella fase attuale di calciomercato, è da escludere un approdo dell’ex rosa a Bari.