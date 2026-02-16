Avellino, Viali entra in corsa: testa a testa con Caserta per il dopo Biancolino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Reggiana 2-0 (138) Viali

L’Avellino accelera per il nuovo allenatore dopo l’esonero di Raffaele Biancolino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club biancoverde ha avuto contatti approfonditi con William Viali, che entra ufficialmente in ballottaggio con Fabio Caserta.

L’ex tecnico della Reggiana rappresenta una candidatura concreta: il confronto con la dirigenza è stato serrato e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sviluppi. Resta forte anche il nome di Caserta, profilo valutato sin dall’inizio e considerato in linea con le esigenze tecniche della società.

Esce invece dalla lista Luca D’Angelo. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore resta in attesa di eventuali sviluppi con lo Spezia, club al quale è ancora legato e che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Roberto Donadoni.

Nel frattempo, la situazione di classifica impone scelte rapide. L’Avellino è attualmente quattordicesimo con 28 punti in 25 giornate, frutto di 29 gol segnati e 41 subiti. Numeri che fotografano una stagione complicata e che rendono urgente una sterzata tecnica per invertire la rotta.

