Avellino, UFFICIALE: rinnovano il ds Mario Aiello e il tecnico Biancolino

Arrivano due rinnovi importanti in casa Avellino. Il club campano ha ufficializzato il rinnovo del direttore sportivo Mario Aiello e del tecnico Raffaele Biancolino, entrambi fino al 30 giugno 2028.

L’ufficialità del ds Aiello è arrivata con questo messaggio sul sito ufficiale dei biancoverdi:

«L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il direttore sportivo Mario Aiello.

Il dirigente biancoverde ha rinnovato per due ulteriori stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 giugno 2028. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno.»

Mentre questa è la nota con la quale, sempre sul sito ufficiale, il club ha dato l’ufficialità del rinnovo di mister Biancolino:

«L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver prolungato l’accordo con l’allenatore della Prima Squadra Raffaele Biancolino fino al 30 giugno 2028.

Faranno parte dello staff dell’allenatore biancoverde i seguenti collaboratori:

Vincenzo Riccio (Allenatore in seconda), Vincenzo Melidona (collaboratore tecnico), Luigi Gennarelli (Preparatore atletico), Pasquale Visconti (Allenatore dei portieri), Davide Santeramo (collaboratore tecnico addetto alla metodologia), Ciro Santangelo (collaboratore tecnico addetto a schemi e palle inattive), Massimo Foria (Match Analyst) e Luigi Garofalo (Preparatore/Recupero infortunati). Il club augura buon lavoro al nuovo staff in vista del prossimo campionato di Serie B.»