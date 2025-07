Padova, UFFICIALE: Mattia Fortin ceduto al Lens

Il Calcio Padova ha comunicato, tramite un messaggio sul sito ufficiale del club, la cessione a titolo definitivo del portiere classe 2003 Mattia Fortin al Lens. L’estremo difensore ha collezionato 39 presenze nello scorso campionato ed è stato molto importante per la promozione in Serie B del club veneto.

Non sarà però un addio quello tra Fortin e i biancoscudati, dato che il giocatore rimarrà in prestito per la prossima stagione a Padova. Questa la nota ufficiale del club:

“Il Calcio Padova comunica di aver formalizzato la cessione a titolo definitivo del portiere Mattia Fortin al Racing Club de Lens. Contestualmente, si informa che il calciatore è stato trasferito a titolo temporaneo al Calcio Padova fino al 30 giugno 2026”.