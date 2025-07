Il Modena è pronto a rinforzare la difesa con un innesto di esperienza. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club canarino è vicino all’ingaggio di Francesco Zampano, esterno difensivo classe ’93, svincolato dopo l’ultima stagione al Venezia.

L’accordo sarebbe ormai in fase avanzata e potrebbe essere definito a breve. Un colpo di qualità per la formazione gialloblù in vista della nuova stagione di Serie B.