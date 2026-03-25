Avellino, riprendono gli allenamenti in vista del Palermo: torna Favilli, out Palumbo e Sala
In vista del match tra Avellino e Palermo, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, è ripresa come da programma la preparazione dei biancoverdi dopo due giorni di riposo.
Buone notizie per Ballardini, che ritrova Andrea Favilli. L’attaccante ha svolto la parte fisica con il gruppo senza forzare troppo, con la speranza di essere a disposizione della squadra per questo finale di campionato.
Si ferma invece l’ex dell’incontro Marco Sala, alle prese con un problema alla caviglia. Mentre, out anche Martin Palumbo per influenza. La preparazione dell’Avellino proseguire nei prossimi giorni, in vista del match di domenica 5 aprile al “Barbera”.