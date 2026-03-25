Italia, Retegui: «È la settimana più importante dell’anno, dobbiamo essere protagonisti e vincere»

In vista del match di domani tra Italia e Irlanda del Nord, valevole per i play-off di qualificazione ai mondiali 2026, ha parlato dell’importante incontro in conferenza stampa l’attaccante azzurro, Mateo Retegui, confessando come la squadra si stia approcciando a questa sfida.

«Sto benissimo. E’ da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l’Italia – ha dichiarato l’attaccante -questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale»





Retegui ha poi confessato su cosa lo ha fatto innamorare della nazionale: «L’Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l’Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca»

E sull’approccio della squadra a questa importante sfida: «Io sono molto tranquillo ma credo in generale tutta la squadra. Abbiamo parlato di tranquillità, di leggerezza, di non pensare tanto. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, da quando è arrivato Gattuso la squadra ha dimostrato qualcosa in più e dobbiamo continuare così»

Il centravanti ha poi confessato cosa si sono detti in questi mesi in vista dei play-off di qualificazione al mondiale: «Tranquillità. Noi abbiamo una squadra di qualità, d’esperienza. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e ora che dobbiamo scendere in campo bisogna solo essere al 200%. Tranquillità, leggerezza e comandare la partita, domani dobbiamo essere protagonisti e vincere. Siamo pronti per questa sfida decisiva»