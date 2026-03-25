Italia, Retegui: «È la settimana più importante dell’anno, dobbiamo essere protagonisti e vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
retegui

In vista del match di domani tra Italia e Irlanda del Nord, valevole per i play-off di qualificazione ai mondiali 2026, ha parlato dell’importante incontro in conferenza stampa l’attaccante azzurro, Mateo Retegui, confessando come la squadra si stia approcciando a questa sfida.

«Sto benissimo. E’ da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l’Italia – ha dichiarato l’attaccante -questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale»


Retegui ha poi confessato su cosa lo ha fatto innamorare della nazionale: «L’Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l’Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca»

E sull’approccio della squadra a questa importante sfida: «Io sono molto tranquillo ma credo in generale tutta la squadra. Abbiamo parlato di tranquillità, di leggerezza, di non pensare tanto. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, da quando è arrivato Gattuso la squadra ha dimostrato qualcosa in più e dobbiamo continuare così»

Il centravanti ha poi confessato cosa si sono detti in questi mesi in vista dei play-off di qualificazione al mondiale: «Tranquillità. Noi abbiamo una squadra di qualità, d’esperienza. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e ora che dobbiamo scendere in campo bisogna solo essere al 200%. Tranquillità, leggerezza e comandare la partita, domani dobbiamo essere protagonisti e vincere. Siamo pronti per questa sfida decisiva»

 

 

Altre notizie

Screenshot 2026-03-25 173044

Italia verso lo spareggio Mondiale, Gattuso carica: «È la partita più importante della mia carriera»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
lippi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia verso lo spareggio Mondiale, Lippi trascina Gattuso: «Ce la faremo, siamo tutti con te»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
95bdd269c5

Corriere dello Sport: “Italia, il Mondiale vale oro: Gattuso si gioca un tesoro da 20 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
455ba8485b

Corriere dello Sport: “Italia verso lo spareggio Mondiale, l’arma è l’attacco: Gattuso punta sul doppio 9”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
6cbb6f85bc

Italia nel mirino, l’Irlanda del Nord provoca: «Azzurri in crisi, possiamo fare la storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-24 172214

Italia verso lo spareggio Mondiale, Calafiori carica: «Leggeri e concentrati, i tifosi ci spingeranno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
UEFA Champions League football match SSC Napoli vs FC Union Berlin

Italia-Irlanda del Nord, arbitra Makkelie: designata la squadra arbitrale per lo spareggio Mondiale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Screenshot 2026-03-24 083513

Gazzetta dello Sport: “Italia verso lo spareggio, allarme difesa: Gattuso si affida ai suoi centrali”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Di Natale

Italia, Di Natale incorona Pio Esposito: «È lui il futuro azzurro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

Italia verso lo spareggio Mondiale, Grosso avverte: «Servono energia e passione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
file3 - 2026-03-23T213235.667

Irlanda del Nord, O’Neill verso l’Italia: «Sarà difficile ma dobbiamo crederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Baldini su Buffon e Gattuso: «Non ci sono persone migliori di loro per raggiungere la qualificazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

retegui

Italia, Retegui: «È la settimana più importante dell’anno, dobbiamo essere protagonisti e vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 173044

Italia verso lo spareggio Mondiale, Gattuso carica: «È la partita più importante della mia carriera»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo parma serie b 0-0 (48) lucioni

Lucioni: «Frosinone cambiato con regole dure. Palermo? Programmazione lunga»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file6 (56)

Bedin presenta B4People: «Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026