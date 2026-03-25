Cesena, UFFICIALE: risoluzione contrattuale per il ds Fusco

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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Dopo l’esonero di Michele Mignani, con conseguente arrivo in panchina di Ashley Cole, in casa Cesena cambia anche il direttore sportivo. Una notizia che era già nell’aria, e oggi è arrivata anche l’ufficialità.

Con una nota attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha comunicato la risoluzione contrattuale con il direttore dell’area tecnica, Filippo Fusco. Un rapporto iniziato la scorsa estate, concluso prima della fine del campionato con qualche mese di anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto.


Di seguito il comunicato del club:

“Cesena FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco. Il Club intende ringraziare sentitamente Filippo Fusco per il prezioso lavoro svolto alla guida tecnica del Club nel corso dell’attuale stagione sportiva e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

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