Italia U21, Baldini: «Allenare questa squadra è un dono divino»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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In vista del match di domani tra Italia e Macedonia del Nord, valevole per le qualificazione ai campionato europei U21, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico degli azzurrini, Silvio Baldini.

«Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi – ha dichiarato il tecnico -. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino»


Baldini si è poi focalizzato sul match di domani: «Nel calcio di oggi non esistono partite scontate. La Macedonia del Nord gioca 4-4-2 con una punta e una mezza punta, con esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi: sappiamo che partita vorranno sviluppare»

E su cosa servirà per portare a casa il match, il tecnico non ha dubbi: «Se riusciremo a essere concentrati e con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore, potremo fare un risultato bello sia dal punto di vista del punteggio che del gioco»

Un commento infine sul ritorno a Empoli, città che ospiterà l’incontro: «Quando si torna nei posti dove ha realizzato il tuo sogno è sempre un’emozione. Lì ho avuto la possibilità di giocare contro le grandi squadre come Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, credo sia normale che quando arriverò nei pressi dello stadio la mia mente andrà lì. È bello emozionarsi ricordando quei tempi»

 

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