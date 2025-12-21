Gazzetta dello Sport: “Il migliore è Sounas. Le pagelle di Avellino-Palermo”

AVELLINO – Un pareggio ricco di intensità e duelli individuali, raccontato anche attraverso i voti. Le pagelle di Avellino-Palermo firmate da Domenico Zappella su La Gazzetta dello Sport fotografano una gara equilibrata nel risultato ma con protagonisti ben definiti, a partire da Sounas, autentico motore del centrocampo biancoverde.

Nell’Avellino spicca la prova di Sounas (7), premiato come top match: corre, lotta e gioca una quantità enorme di palloni, mettendo spesso in difficoltà il Palermo. Come sottolinea Domenico Zappella su La Gazzetta dello Sport, la sua è una prestazione totale, fatta di intensità e qualità. Bene anche Missori (7) e Simic (7), solidi e continui per tutta la gara, mentre Palumbo (7), entrato dalla panchina, cambia il volto del match con il gol del definitivo 2-2.

In casa Palermo il migliore è Joronen (7), decisivo con più interventi che tengono in piedi i rosanero, soprattutto nel finale. Ranocchia (6,5) illumina la manovra e trova il gol del pareggio, mentre A. Palumbo (6,5) garantisce qualità tra le linee. Sotto tono invece Diakité (5), la cui espulsione pesa sull’esito finale, e Le Douaron (5,5), poco incisivo.

Nel complesso, come evidenzia ancora Domenico Zappella sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il pari premia la costanza dell’Avellino e la capacità del Palermo di restare in partita nonostante le difficoltà. Una lettura confermata anche dai voti degli allenatori: Biancolino 6,5, per una squadra organizzata e coraggiosa, Inzaghi 6, per la gestione di una gara complicata.

Le pagelle – La Gazzetta dello Sport

AVELLINO (3-5-2)

Daffara 6; Enrici 6 (40’ st Lescano s.v.), Simic 7, Fontanarosa 6,5; Missori 7, Sounas 7, Palmiero 6,5 (29’ st M. Palumbo 7), Besaggio 6,5 (43’ st Panico s.v.), Cancellotti 6; Biasci 6,5 (40’ st Russo 6,5), Tutino 5 (29’ st Patierno 6).

Allenatore: Biancolino 6,5

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7; Peda 6, Bani 5,5 (21’ st Gyasi 6), Ceccaroni 5,5; Diakité 5, Segre 5,5 (21’ st Gomes 6,5), Ranocchia 6,5 (40’ st Giovane s.v.), Augello 6,5; A. Palumbo 6,5 (40’ st Blin s.v.), Le Douaron 5,5 (43’ st Veroli s.v.); Pohjanpalo 6.

Allenatore: Inzaghi 6

ARBITRO

Galipò di Firenze 5

Top match: Sounas (Avellino)