Avellino-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Pierozzi e Vasic
In vista del match di domani tra Palermo e Avellino, l’allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati 21 per l’incontro. Da segnalare l’assenza di Nicolo Pierozzi a causa di un sovraccarico muscolare. Mentre ancora indisponibile Vasic per un problema alla spalla.
Di seguito la lista dei convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli