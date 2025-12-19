Avellino-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Pierozzi e Vasic

Dicembre 19, 2025

In vista del match di domani tra Palermo e Avellino, l’allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati 21 per l’incontro. Da segnalare l’assenza di Nicolo Pierozzi a causa di un sovraccarico muscolare. Mentre ancora indisponibile Vasic per un problema alla spalla.

Di seguito la lista dei convocati rosanero:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

