Monza, Bianco: «Pensavano che avessimo già vinto il campionato, ma la B è cosi»

In vista del match tra Monza e Carrarese, in programma per domani con calcio di inizio alle ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco.

«La squadra non sta bene per delle influenze, come Pessina che non si è allenato qualche giorno – ha dichiarato il tecnico -. Per il resto, a livello morale la squadra non può non star bene»

Sul precedente incontro di campionato, Bianco dichiara: «Il Venezia oggi è più forte di noi nel progetto. Hanno iniziato la stagione con un tecnico e un direttore che già si conoscevano, con nessun giocatore scontento di rimanere e con la stessa proprietà dell’anno scorso. Noi siamo partiti con tanti problemi diversi, ma nonostante questo, avremmo potuto passare in vantaggio nel primo tempo. Abbiamo comunque due punti più di loro e se il campionato finisse oggi, saremo in Serie A. Non vedo perché dovremmo essere giù»

Poi, sul cammino della sua squadra aggiunge: «Questa squadra sta facendo un percorso iniziato con difficoltà, ma non per colpa di qualcuno, sono state le circostanze. Abbiamo un gruppo di ragazzi per bene e abbiamo superato tutto. Mancano 22 partite, oggi la squadra è in una posizione che tutti si sarebbero augurati all’inizio»

Uno sguardo inoltre a ciò che è mancato: «Potevamo fare più gol in certe partite, ma se continuiamo a creare occasioni li faremo. Sarà un campionato equilibrato, chi pensava che l’avessimo già vinto si è tolto il pensiero. La B è così, ma siamo in un’ottima posizione»

Infine, sulla possibilità a gennaio di rinforzare la rosa: «Sul mercato sicuramente sapranno farsi trovare pronti. In questa rosa ci sono tanti giocatori che non facevano parte della rosa dell’anno scorso e hanno riportato entusiasmo. Alla squadra ho sempre detto che l’importante non è l’errore ma la reazione»