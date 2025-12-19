Avellino, niente conferenza pre-Palermo: Biancolino resta in silenzio

Non ci sarà alcuna conferenza stampa pre-partita in casa Avellino alla vigilia della sfida contro il Palermo. Raffaele Biancolino ha infatti deciso di non rilasciare dichiarazioni, confermando una linea di silenzio che dura ormai da quattro gare consecutive.

Dopo Sudtirol, Venezia e Catanzaro, anche in occasione del confronto con i rosanero il tecnico biancoverde non si presenterà in sala stampa. Una scelta che prosegue nonostante l’interruzione del silenzio avvenuta nella scorsa settimana, quando Biancolino era tornato a parlare nel post-gara del “Ceravolo”.

Nel corso della settimana, tuttavia, la comunicazione del club non si è fermata del tutto. A intervenire sono stati infatti il direttore sportivo Aiello, alcuni tesserati e, nella giornata di ieri, anche il presidente D’Agostino, che hanno rilasciato dichiarazioni sul momento della squadra e sul contesto generale.

Alla vigilia di Avellino-Palermo, dunque, la parola passa esclusivamente al campo. Nessuna indicazione ufficiale da parte dell’allenatore, ma una linea di riservatezza che accompagna i biancoverdi in un momento delicato della stagione.