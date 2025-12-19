Avellino, niente conferenza pre-Palermo: Biancolino resta in silenzio

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Non ci sarà alcuna conferenza stampa pre-partita in casa Avellino alla vigilia della sfida contro il Palermo. Raffaele Biancolino ha infatti deciso di non rilasciare dichiarazioni, confermando una linea di silenzio che dura ormai da quattro gare consecutive.

Dopo Sudtirol, Venezia e Catanzaro, anche in occasione del confronto con i rosanero il tecnico biancoverde non si presenterà in sala stampa. Una scelta che prosegue nonostante l’interruzione del silenzio avvenuta nella scorsa settimana, quando Biancolino era tornato a parlare nel post-gara del “Ceravolo”.

Nel corso della settimana, tuttavia, la comunicazione del club non si è fermata del tutto. A intervenire sono stati infatti il direttore sportivo Aiello, alcuni tesserati e, nella giornata di ieri, anche il presidente D’Agostino, che hanno rilasciato dichiarazioni sul momento della squadra e sul contesto generale.

Alla vigilia di Avellino-Palermo, dunque, la parola passa esclusivamente al campo. Nessuna indicazione ufficiale da parte dell’allenatore, ma una linea di riservatezza che accompagna i biancoverdi in un momento delicato della stagione.

Ultimissime

Avellino, niente conferenza pre-Palermo: Biancolino resta in silenzio

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Big match in vista, Stroppa: «Rispetto per il Modena, fiducia nel Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Modena, parola a Sottil: «La crescita passa anche dalle difficoltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Sampdoria, Gregucci avverte: «A Padova servirà una gara di lotta e qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Palermo, Inzaghi insiste: «Meno frenesia e niente paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025