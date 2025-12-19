Big match in vista, Stroppa: «Rispetto per il Modena, fiducia nel Venezia»

Il Venezia si avvicina alla sfida contro il Modena con fiducia e rispetto per l’avversario. Alla vigilia del confronto, Giovanni Stroppa analizza il momento della sua squadra e il valore dell’impegno che attende gli arancioneroverdi, sottolineando l’importanza dell’approccio e della gestione dei dettagli.

«Arriviamo alla partita dopo una settimana di lavoro affrontata bene», spiega Stroppa. «Il Modena sta facendo un gran campionato, è una squadra completa, di gamba, con un bel gioco e tanto carattere. Sottil sta facendo un lavoro strepitoso». Un riconoscimento chiaro, che non cancella però l’ambizione del Venezia. «È sempre bello affrontare queste partite, ma dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte».

Il tecnico invita però a non caricare il match di significati eccessivi. «Dobbiamo pensare partita dopo partita. La stagione è ancora lunga e possiamo affrontare con serenità questo tipo di sfide». Un concetto ribadito anche guardando alla classifica, che secondo Stroppa si definirà solo con il passare dei turni. «Più si va avanti, più emergeranno i reali valori delle sei o sette squadre che in questo momento sono davanti».

Dal punto di vista tattico, Stroppa si aspetta una gara intensa e fisica. «Sarà un match con tanti duelli, soprattutto in mezzo al campo. Ho la fortuna di allenare giocatori con caratteristiche diverse ma complementari, domani dobbiamo mettere in campo quello che stiamo provando in allenamento». Il Venezia, però, non rinuncia alle proprie certezze. «Abbiamo il nostro modo di difendere e cercheremo di concedere poche occasioni al Modena, che è pericoloso anche sulle palle inattive».

Sul piano della rosa, il tecnico dovrà fare a meno di Kike Perez, squalificato, mentre Pietrelli sta tornando gradualmente a lavorare con il gruppo. Segnali incoraggianti arrivano invece da Franjic, in fase di recupero e possibile convocato.

Il messaggio finale è chiaro: rispetto massimo per il Modena, ma fiducia nelle proprie armi. Il Venezia è pronto a giocarsi una sfida che promette intensità, equilibrio e contenuti tecnici di alto livello.