Padova, Andreoletti: «Favale domani non ci sarà e forse neanche a Palermo»

PADOVA – In vista del match tra Padova e Sampdoria, in programma per domani con calcio di inizio alle ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Non dobbiamo guardare la classifica – ha dichiarato – sia per quanto è corta ma anche perché ad oggi non rispecchia il valore reale delle squadre. Dal punto di vista dei valori sono secondi a poche squadre nel campionato, non dobbiamo fare l’errore di pensare non siano forti, ma non credo accadrà»

Andreoletti si concentra poi sul prossimo avversario: «Se la Sampdoria, nonostante i loro valori, sta lì in fondo alla classifica è perché sta avendo dei problemi e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le loro lacune, ma non dobbiamo pensare di essere i favoriti. Loro sono la Samp e noi lo scorso anno eravamo in C»

E su come arriva la sua squadra al match, dichiara: «Ci arriviamo bene alla gara, abbiamo fatto tre risultati positivi di fila, che per me non cambiano la fiducia rispetto a prima ma possono aiutare la squadra. Rientra Pietro Fusi e perdiamo Harder, dunque sappiamo chi giocherà»

Poi, sugli indisponibili: «Abbiamo avuto un piccolo problema con Favale che domani non ci sarà e forse nemmeno a Palermo. Torna Jonathan Silva, un rientro per noi molto importante: è fuori da molto, ma si è allenato bene e per noi, magari a gara in corso, è un rientro significativo»

Infine, uno sguardo alla classifica: «È bellissima, ma non siamo a maggio. Io ragiono sull’oggi e non sul futuro. Stiamo lavorando bene e stavamo lavorando bene anche quando abbiamo fatto due sconfitte consecutive. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare a qualcosa che non sia la salvezza»