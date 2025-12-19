Lucioni: «Il Palermo la squadra con più carte in regola per fare il salto di categoria»

Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta alla Serie A e sul Palermo l’ex difensore rosanero, Fabio Lucioni, giudicando i rosanero come quelli più attrezzati per il salto di categoria.

«Il Palermo, per struttura e potenziale mi sembra quello con più carte in regola per fare il salto» ha dichiarato l’ex rosanero.

Lucioni, ha poi aggiunto: «Ho sempre pensato che il Palermo sulla carta avesse qualcosa in più. A gennaio sistemerà alcune situazioni e il girone di ritorno è sempre un altro campionato»

E sulla capolista Frosinone, dichiara: «Sta facendo un percorso straordinario, ma non sarà facile mantenerlo perché ci sono squadre più attrezzate. La Serie B è imprevedibile: se continuano così è giusto che sognino»