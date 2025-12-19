Lucioni: «Il Palermo la squadra con più carte in regola per fare il salto di categoria»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta alla Serie A e sul Palermo l’ex difensore rosanero, Fabio Lucioni, giudicando i rosanero come quelli più attrezzati per il salto di categoria.

«Il Palermo, per struttura e potenziale mi sembra quello con più carte in regola per fare il salto» ha dichiarato l’ex rosanero.

Lucioni, ha poi aggiunto: «Ho sempre pensato che il Palermo sulla carta avesse qualcosa in più. A gennaio sistemerà alcune situazioni e il girone di ritorno è sempre un altro campionato»

E sulla capolista Frosinone, dichiara: «Sta facendo un percorso straordinario, ma non sarà facile mantenerlo perché ci sono squadre più attrezzate. La Serie B è imprevedibile: se continuano così è giusto che sognino»

Ultimissime

Frosinone, occhi su Trimboli del Mantova per rinforzare la mediana

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Avellino-Palermo: rosanero arrivati in Campania

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Cesena, Mignani verso la Juve Stabia: «Affrontiamo una squadra sotto certi aspetti simile a noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Avellino-Palermo: i convocati di Biancolino

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025

Pescara, Gorgone: «Ho visto la squadra in crescita, non siamo un caso disperato»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 19, 2025