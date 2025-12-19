Pescara, Gorgone: «Ho visto la squadra in crescita, non siamo un caso disperato»

PESCARA – In vista del match tra Pescara e Reggiana, in programma per domani con calcio di inizio alle ore 19.30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore degli adriatici, Giorgio Gorgone. Tra gli argomenti trattati il mercato, la classifica e l’avversario di domani.

«Siamo molto concentrati per la gara di domani – ha dichiarato – in queste settimane ho visto la squadra in crescita costante e mi aspetto ulteriori miglioramenti. Ora però servono i risultati perché alla fine sono quelli che contano. Siamo a meno cinque dalla salvezza diretta con tante gare ancora da giocare e un campionato forse un po’ anomalo»

Gorgone, ha poi aggiunto: «Mancassero tre giornate sarei molto preoccupato, ma con oltre 20 da giocare la preoccupazione resta, ma c’è il tempo per recuperare. Non siamo un caso disperato, ma mi piacerebbe vedere il mio Pescara con l’entusiasmo di una squadra che fa punti»

E sulla Reggiana, avversario di domani, dichiara: «Fanno bene la fase di transizione, aspettano e ripartono con giocatori di gamba e palleggiano con grande tranquillità, ma per noi un avversario o l’altro fa poca differenza perché noi dobbiamo andare oltre e mettere in campo qualcosa più degli altri.»

Infine, uno sguardo al mercato: «Dobbiamo prendere giocatori pronti, non possiamo permetterci di aspettare che entrino in forma. Voglio giocatori che vengono con tanta fame»