Avellino-Palermo: i convocati di Biancolino
In vista del match tra Avellino e Palermo, in programma per domani al “Partenio” con calcio di inizio alle ore 17.15, mister Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati per l’incontro.
Di seguito i convocati dei biancoverdi:
Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;
Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;
Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio;
Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico