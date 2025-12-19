Cesena, Mignani verso la Juve Stabia: «Affrontiamo una squadra sotto certi aspetti simile a noi»

CESENA – In vista del match tra Cesena e Juve Stabia, valevole per la diciassettima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Michele Mignani

«Secondo me la Juve Stabia, che sotto certi aspetti può essere anche simile a noi – ha dichiarato – è una squadra vivace, frizzante, che magari non ha obiettivi ben definiti, se non quello di fare un bel campionato, ed è composta da giovani molto interessanti e da giocatori che cominciano ad essere esperti, quindi è veramente un mix nel quale c’è un po’ di tutto»

Mignani, ha aggiunto: «È una formazione con grande organizzazione da parte dell’allenatore, sia in fase di non possesso, perché è una squadra molto aggressiva, che anche nella fase di costruzione»

Il tecnico ha poi fatto un quadro generale dell’andamento del campionato: «In questo momento vedo sette, otto squadre che stanno facendo, secondo me, un ottimo campionato e c’è grande equilibrio: probabilmente ad oggi è mancata una squadra capace di vincere tutte le partite, come nel lungo periodo è successo lo scorso anno con il Sassuolo. Però, secondo me è un campionato vincente, equilibrato, nel quale io credo che ogni partita si debba giocare»

Infine, su cosa serve non ha dubbi: «Io sono straconvinto che il segreto sia dare continuità di prestazione e di lavoro durante la settimana di allenamento, oltre a creare una mentalità. Poi a volte le partite si vincono o si perdono per episodi, però quando riesci a dare continuità di prestazione, e noi stiamo facendo quello, è più facile ottenere risultati»