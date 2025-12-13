Athletic Palermo, Ferraro chiama all’impresa

Ultima trasferta dell’anno e subito un esame di maturità. L’Athletic Club Palermo chiude il 2025 lontano da casa affrontando il Savoia allo stadio Giraud di Torre Annunziata, in una sfida che mette di fronte due squadre di vertice del campionato.

I nerorosa di Emanuele Ferraro si troveranno davanti una formazione solida, imbattuta in casa e costruita per recitare un ruolo da protagonista. Un confronto che arriva nel momento chiave del girone d’andata e che può dire molto sulle reali ambizioni dell’Athletic.

«Andiamo a giocare su un campo difficile, contro una squadra di grande valore – ha sottolineato Ferraro –. Il Savoia ha fatto del proprio stadio un fortino. Per competere serviranno spirito di gruppo, sacrificio e concentrazione massima. Dovremo restare compatti per tutta la gara».

Il tecnico nerorosa ha diramato la lista dei convocati, puntando su un gruppo ampio e bilanciato in ogni reparto, pronto a rispondere alle esigenze di una partita che si annuncia intensa e combattuta.

Convocati Athletic Club Palermo

Portieri: Bitzinis, Greliak, A. Martinez

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla, Torres

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, G. Martinez, Matera