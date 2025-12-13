Serie B, 16ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live
Si sono conclusi i primi tempi della 16ª giornata di Serie B, con diversi campi già indicativi sia in zona alta sia nella parte bassa della classifica. Gol pesanti, equilibri ancora aperti e una graduatoria che si muove in tempo reale.
Risultati parziali – Intervallo
Juve Stabia 1–0 Empoli
Reggiana 0–1 Padova
Spezia 0–1 Modena
Südtirol 0–0 Bari (altoatesini in inferiorità numerica)
Venezia 0–0 Monza
Classifica live (parziale)
Monza 32
Frosinone 31
Palermo 29
Modena 29
Venezia 27
Cesena 27
Catanzaro 22
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 16
Bari 16
Südtirol 15
Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
Situazione in tempo reale
Il Palermo, fermo a 29 punti, osserva con attenzione soprattutto il risultato di Modena, avanti a La Spezia e momentaneamente appaiato ai rosanero. In vetta il Monza resta leader ma senza margine, mentre alle spalle la lotta playoff resta serratissima. In coda, situazione sempre più delicata per Sampdoria e Pescara.
Secondi tempi pronti a ridisegnare ancora la classifica. Tutto apertissimo.