Serie B, 16ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live

Si sono conclusi i primi tempi della 16ª giornata di Serie B, con diversi campi già indicativi sia in zona alta sia nella parte bassa della classifica. Gol pesanti, equilibri ancora aperti e una graduatoria che si muove in tempo reale.

Risultati parziali – Intervallo

Juve Stabia 1–0 Empoli

Reggiana 0–1 Padova

Spezia 0–1 Modena

Südtirol 0–0 Bari (altoatesini in inferiorità numerica)

Venezia 0–0 Monza

Classifica live (parziale)

Monza 32

Frosinone 31

Palermo 29

Modena 29

Venezia 27

Cesena 27

Catanzaro 22

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 16

Bari 16

Südtirol 15

Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10

Situazione in tempo reale

Il Palermo, fermo a 29 punti, osserva con attenzione soprattutto il risultato di Modena, avanti a La Spezia e momentaneamente appaiato ai rosanero. In vetta il Monza resta leader ma senza margine, mentre alle spalle la lotta playoff resta serratissima. In coda, situazione sempre più delicata per Sampdoria e Pescara.

Secondi tempi pronti a ridisegnare ancora la classifica. Tutto apertissimo.