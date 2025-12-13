Palermo-Sampdoria, Mattia Bani eletto Player of the Match dai tifosi

Mattia Bani è stato scelto come Player of the Match di Palermo-Sampdoria dai tifosi rosanero attraverso l’app ufficiale del Palermo F.C.. Una votazione netta, che ha premiato la prestazione del difensore, autentico punto di riferimento della retroguardia nella vittoria di misura maturata al Barbera.

Contro la Sampdoria, Bani ha guidato il reparto con autorità, leggendo in anticipo le situazioni più pericolose e imponendosi nei duelli, soprattutto nel finale di gara quando la pressione blucerchiata si è fatta più intensa. Una prova di sostanza e concentrazione, riconosciuta direttamente dal pubblico rosanero, che lo ha indicato come il migliore in campo.

Il centrale, sempre più leader della linea difensiva, ha incarnato lo spirito di una squadra capace non solo di costruire gioco ma anche di soffrire quando necessario. La scelta dei tifosi certifica l’importanza del suo contributo in una gara pesante per classifica e morale, che ha rilanciato il Palermo nella corsa ai piani alti.

Un riconoscimento che rafforza il ruolo di Bani all’interno del gruppo e che fotografa, una volta di più, quanto il rendimento difensivo sia stato decisivo nel successo contro la Sampdoria.