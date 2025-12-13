Palermo Primavera–Empoli 0-0: punto di carattere contro la capolista

Il Palermo Primavera ferma la capolista Empoli e conquista un pareggio prezioso al Pasqualino di Carini. Finisce 0-0 una sfida intensa e combattuta, nella quale i rosanero hanno mostrato compattezza, attenzione e spirito di sacrificio contro una delle squadre più forti del campionato Primavera 2 – Girone B.

L’approccio alla gara è favorevole all’Empoli, che nei primi minuti prova a imporre ritmo e aggressività, cercando soluzioni sugli esterni e conclusioni dalla distanza. Il Palermo soffre in avvio ma tiene, prende le misure e col passare dei minuti riesce a spezzare il fraseggio toscano, affidandosi alla solidità difensiva e alle ripartenze.

Nel primo tempo le occasioni migliori arrivano soprattutto dagli ospiti, ma Balaguss si fa trovare sempre pronto, mentre la linea difensiva rosanero chiude con ordine le iniziative più pericolose. Il Palermo prova a rispondere con Avena sulla sinistra e qualche palla inattiva, senza però riuscire a trovare lo spunto decisivo. All’intervallo il risultato resta bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa il match si accende. Il Palermo entra in campo con maggiore coraggio e al 49’ costruisce la migliore occasione della gara: Caruso calcia dalla distanza e costringe Versari a una grande parata in angolo. L’Empoli risponde affidandosi alla qualità di Lauricella e Mazzi, ma trova sulla sua strada un Palermo attento e reattivo nelle chiusure.

Il momento più delicato per i rosanero arriva al 70’, quando Campaniello si presenta solo davanti a Balaguss dopo un errore in uscita: il portiere del Palermo è decisivo, esce con tempismo e salva il risultato. Nel finale le squadre si allungano, aumentano i contrasti e la stanchezza, ma nessuna delle due riesce a trovare il guizzo vincente.

Il pareggio finale certifica una prestazione di personalità del Palermo Primavera, che riesce a fermare la capolista e a dare continuità sul piano dell’atteggiamento. Un punto che muove la classifica e rafforza la fiducia in vista del prosieguo della stagione, dimostrando che, anche contro avversari di alto livello, i rosanero possono giocarsela alla pari.