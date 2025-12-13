Serie B, 16ª giornata: risultati finali e classifica aggiornata

Prosegue la 16ª giornata di Serie B, con diversi risultati già maturati che iniziano a incidere sugli equilibri della classifica, ma con il turno che non è ancora completo e resta aperto in attesa delle altre gare in programma.

Risultati finali

Juve Stabia 2–0 Empoli

Reggiana 1–2 Padova (sconfitta interna)

Spezia 0–2 Modena

Südtirol 0–0 Bari (altoatesini in inferiorità numerica)

Venezia 2–0 Monza

Classifica dopo la 16ª giornata

Frosinone 31

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Cesena 27

Catanzaro 22

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 16

Bari 16

Südtirol 15

Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10

Analisi di giornata

Il successo del Padova a Reggio Emilia pesa nella corsa salvezza e complica il cammino della Reggiana, battuta davanti al proprio pubblico. In alto, il Venezia approfitta del ko del Monza e aggancia il gruppo a quota 29 insieme a Palermo e Modena, vittoriosa con autorità a La Spezia.

In vetta resta equilibrio totale con Frosinone e Monza appaiate, mentre in coda la situazione resta critica per Sampdoria e Pescara. La Serie B continua a confermarsi imprevedibile e apertissima.