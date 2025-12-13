Serie B, 16ª giornata: risultati finali e classifica aggiornata
Prosegue la 16ª giornata di Serie B, con diversi risultati già maturati che iniziano a incidere sugli equilibri della classifica, ma con il turno che non è ancora completo e resta aperto in attesa delle altre gare in programma.
Risultati finali
Juve Stabia 2–0 Empoli
Reggiana 1–2 Padova (sconfitta interna)
Spezia 0–2 Modena
Südtirol 0–0 Bari (altoatesini in inferiorità numerica)
Venezia 2–0 Monza
Classifica dopo la 16ª giornata
Frosinone 31
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 22
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 16
Bari 16
Südtirol 15
Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
Analisi di giornata
Il successo del Padova a Reggio Emilia pesa nella corsa salvezza e complica il cammino della Reggiana, battuta davanti al proprio pubblico. In alto, il Venezia approfitta del ko del Monza e aggancia il gruppo a quota 29 insieme a Palermo e Modena, vittoriosa con autorità a La Spezia.
In vetta resta equilibrio totale con Frosinone e Monza appaiate, mentre in coda la situazione resta critica per Sampdoria e Pescara. La Serie B continua a confermarsi imprevedibile e apertissima.