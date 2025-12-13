Primavera, Palermo-Empoli: le formazioni ufficiali. Del Grosso sfida la capolista
Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Empoli, gara valida per l’11ª giornata del Campionato Primavera 2 – Girone B 2025-2026, in programma oggi alle 14.30 al Pasqualino di Carini.
Sfida di alto profilo per i giovani rosanero, chiamati a misurarsi contro la capolista del girone. Del Grosso conferma l’assetto di partenza e affida la fascia di capitano a Nicolosi, mentre l’Empoli si presenta con Rugani leader del centrocampo.
PALERMO
Balaguss; Nicolosi (C), Avena, Tarantino, Hulidov; Galletti, Grippa, Di Gregorio; Caruso, Brutto, Cracchiolo.
A disposizione: Pizzuto, Mastellone, Lugaro, Brancato, Terranova, La Corte, Rinella, Occhione, Gambino, Zizzo, Dell’Orzo, De Caro.
Allenatore: Del Grosso.
EMPOLI
Versari; Tavanti, Lauricella, Huqi, Antonini; Rugani (C), Perin, Mazzi; Campaniello, Orlandi, Fiorini.
A disposizione: Lastoria, Neri, Blini, Zanaga, Bagordo, Diousse, Chiucchiuni, Pasalic, Samb, Baralla, Blazic, Pauliuc.
Allenatore: Filippeschi.
ARBITRO
Giordani di Aprilia.
Assistenti: Saracino e Firera di Ragusa.
Tutto pronto al Pasqualino di Carini: il Palermo Primavera cerca una prova di carattere contro la prima della classe.