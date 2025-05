Arabia: L’Al Ettifaq tenta Mourinho con una super offerta. Le cifre

Possibile futuro in Arabia Saudita per Josè Mourinho. Il tecnico del Fenerabahce, a -8 dalla capolista Galatasaray a quattro giornate dal termine del campionato turco, potrebbe rilanciarsi nel campionato saudita, dove potrebbe firmare un contratto milionario. Infatti, secondo quanto riportato da Sabah, l’ex tecnico della Roma sarebbe finito nel mirino dell’Al-Ettifaq. Il club, pur di avere lo “Special One” sulla propria panchina, sarebbe disposto a sborsare 50 milioni di euro per le prossime due stagioni. Nei prossimi giorni potrebbero seguire aggiornamenti.

