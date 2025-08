Anglo-Palermitan Trophy, sarà Dario Massara a raccontare Palermo-Manchester City su Sky Sport

Sarà Dario Massara la voce ufficiale del prestigioso Anglo-Palermitan Trophy, l’amichevole di lusso che vedrà protagonisti il Palermo di Filippo Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 allo stadio Renzo Barbera.

La sfida, trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, sarà raccontata con la telecronaca di Massara, una delle voci più esperte del panorama calcistico italiano. A bordo campo ci sarà Giovanni Di Marco, che curerà gli aggiornamenti live dal terreno di gioco, le interviste pre e post-partita e i collegamenti con lo studio.

