Cardinale lo ha fatto davvero: arrivano gli Arabi a Milano | Cedute più della metà delle quote

Cardinale ha deciso di far arrivare gli Arabi a Milano: cedute più della metà delle quote del club. Le ultime.

Il futuro societario del Milan è tornato al centro del dibattito, alimentato da voci sempre più insistenti che parlano di un possibile cambio negli equilibri interni. La prospettiva di un nuovo ingresso in società tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori, in un’estate già intensa tra campo e mercato. Gli sviluppi, stavolta, sembrano concreti.

Secondo indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi, il club rossonero sarebbe vicino a un’importante novità: l’apertura a un partner di grande portata, come riportato da milanistichannel.com, interessato a rilevare una quota significativa della società. Non si tratterebbe di un passaggio di mano immediato, ma di un’operazione graduale e strategica, costruita su incontri già avvenuti.

I primi contatti tra le parti si sarebbero svolti tra New York e Los Angeles, in contesti riservati ma non improvvisati. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il Milan sul piano internazionale, portando capitale, visione e una rete di relazioni utile per alzare l’asticella della competitività.

Questo scenario, se confermato, porterebbe benefici anche in chiave sportiva: nuovi fondi per investimenti, una possibile ristrutturazione interna e un piano a lungo termine. Ma prima di ogni decisione operativa, si attende chiarezza sulla governance e sulla struttura che dovrà gestire il futuro.

L’interessamento e la fase di transizione

Proprio questa fase di transizione ha rallentato alcune scelte tecniche. Il Milan non si trova nemmeno più in standby grazie alla scelta di Massimiliano Allegri per la panchina e Igli Tare come direttore sportivo. Con un quadro definito sul terreno di gioco adesso si potrebbe pensare a una cessione

Anche il fronte dirigenziale potrebbe cambiare radicalmente. Giorgio Furlani, recentemente, ha lasciato intendere che un cambio nella proprietà potrebbe aprire la porta a un ritorno di Paolo Maldini. Un’ipotesi affascinante, che riporterebbe carisma e identità al vertice del club.

L’interessamento

A entrare in scena, secondo quanto filtrato, sarebbe Aramco, gigante saudita dell’energia, pronto a rilevare una quota minoritaria ma molto vicina al 50% del Milan. L’operazione è vista come un primo passo verso una presenza più forte nel calcio europeo e nella Serie A in particolare.

Per il Milan potrebbe aprirsi una nuova era quindi. Potrebbe diventare una potenza economica e ambizione globale. L’ingresso di Aramco sarebbe una grossa opportunità per il Milan che potrebbe investire sul suo futuro a partire anche e soprattutto dal mercato. Vedremo se si evolverà la situazione.