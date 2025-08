Palermo-Manchester City, tutto pronto per l’Anglo-Palermitan Trophy: ecco dove vedere la partita in Italia e all’estero

Cresce l’attesa per uno degli eventi più suggestivi dell’estate calcistica italiana. Sabato 9 agosto alle ore 21:00, allo stadio Renzo Barbera, il Palermo ospiterà il Manchester City per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, una sfida amichevole di prestigio che celebra le origini britanniche del club rosanero, nel 125º anniversario dalla sua fondazione.

Una partita dal forte valore simbolico e sportivo, che vedrà affrontarsi due squadre legate da una storia ultracentenaria e che sarà trasmessa in diretta in oltre 60 Paesi nel mondo grazie a un ampio accordo di diffusione internazionale.

Dove vedere Palermo-Manchester City in Italia

In Italia, l’evento sarà visibile in coesclusiva su DAZN (tutti i piani eccetto DAZN Start) e sui canali Sky, con diretta anche in streaming su NOW (canale Sky Sport Calcio). Ma per chi desidera acquistare la singola gara, sarà disponibile una terza opzione, ovvero la piattaforma OneFootball, al prezzo di €4,99.

Come acquistare la partita su OneFootball:

Registrarsi gratuitamente su OneFootball via web o App mobile

Cercare “Palermo” e accedere al profilo ufficiale del club

Selezionare la sezione Partite e cliccare su Palermo-Manchester City – Anglo-Palermitan Trophy

Procedere con l’acquisto dell’evento al prezzo di €4,99

La diretta sarà accessibile via web su OneFootball TV, oppure tramite app su iOS, Android, Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung.

La copertura internazionale: il match visibile in tutto il mondo

L’amichevole sarà trasmessa globalmente grazie a una fitta rete di accordi televisivi. Ecco alcuni dei broadcaster principali:

UK: CITY+, OneFootball

USA: DAZN, CBS Golazo, CITY+

Brasile: DAZN, Nosso Futebol via YouTube (geobloccato), CITY+

Germania, Austria, Svizzera: OneFootball, CITY+

Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, India: OneFootball, CITY+

Paesi Bassi, Polonia: DAZN, CITY+

Cina: Douyin, CITY+

Corea del Sud: Coupang, CITY+

Sud-est asiatico (Singapore, Malesia, Thailandia): Singtel, Astro, Mono, CITY+

Africa (Nigeria, Ghana, Kenya, Sudafrica): Sporty Group via YouTube (geobloccato), CITY+

Per tutti gli altri territori non elencati, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming mondiale su CITY+, al seguente link:

🔗 CITY+ Live – Palermo-Manchester City