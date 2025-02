Anderlecht-Fenerbahce, follia sugli spalti: rissa tra tifosi durante il match

Durante la partita tra Anderlecht e Fenerbahce al Lotto Park di Bruxelles, la squadra di Mourinho è passata in vantaggio dopo soli 4 minuti con un gol di En-Nesyri. Tuttavia, al 7’, il match è stato interrotto per circa 20 minuti a causa di disordini sugli spalti, con risse tra tifosi belgi e turchi e insulti al giocatore nigeriano del Fenerbahce, Osayi-Samuel. Per garantire la sicurezza, le squadre sono state mandate negli spogliatoi. Dopo che la situazione è tornata sotto controllo, la partita è ripresa regolarmente.

Continue Reading