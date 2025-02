Cosenza verso il Palermo: Guarascio e Delvecchio hanno assistito all’allenamento odierno. Il report

In vista della sfida contro il Palermo, la società del Cosenza ha mostrato il proprio sostegno all’allenatore Massimiliano Alvini e alla squadra. Il presidente Eugenio Guarascio e il direttore sportivo Gennaro Delvecchio hanno assistito all’allenamento odierno. La sessione, svolta al Marulla, è iniziata con un’attivazione, seguita da esercitazioni sul possesso palla e si è conclusa con una partita.

Di seguito il report dell’allenamento pubblicato sul sito del club calabrese:

