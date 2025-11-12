Abodi: «Palermo tra le città chiave del piano stadi per Euro 2032»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Come riporta il Corriere dello Sport in un’intervista firmata da Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, l’Italia si prepara alla sfida infrastrutturale di Euro 2032 con un obiettivo chiaro: accelerare la costruzione e la riqualificazione degli stadi. Per riuscirci, il governo ha introdotto la figura del commissario straordinario agli stadi, affidata a Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

«Abbiamo previsto ampi poteri per pianificare, coordinare e realizzare gli interventi», spiega Abodi al Corriere dello Sport. «Il commissario potrà agire con poteri sostitutivi, operare in deroga a numerose leggi — escluse quelle penali, antimafia ed europee — e rilasciare un’autorizzazione unica che sostituirà tutti i permessi, consentendo anche espropri. Potrà nominare subcommissari e avvalersi della società Sport e Salute come centrale di committenza».

L’obiettivo, secondo il ministro, è “aprire e chiudere i cantieri” in tempi rapidi, realizzando impianti moderni inseriti in progetti di riqualificazione urbana. «Misureremo il suo operato sulla capacità di far partire i lavori e portare a termine le opere», aggiunge Abodi.

Alla domanda sul perché sia stato scelto Massimo Sessa, il ministro risponde: «È un ingegnere di grande competenza e autorevolezza, tra i maggiori esperti italiani del settore. Il suo mandato durerà sette anni».

Sulla collaborazione con i sindaci, Abodi chiarisce che il commissario manterrà la regia, ma potrà nominare subcommissari locali: «Chi non sarà formalmente subcommissario potrà comunque usufruire dello strumento. È la prima volta che lo Stato mette a disposizione un meccanismo di semplificazione di sistema».

Il ministro spiega poi perché la legge sugli stadi, varata dodici anni fa, non ha prodotto i risultati sperati: «Le norme non bastano se mancano volontà, determinazione e collaborazione. Juventus, Udinese e Atalanta hanno dimostrato che chi vuole fare, riesce a farlo. Negli ultimi due anni ho reso più efficaci le regole, introducendo la possibilità di delocalizzare le compensazioni commerciali e riconoscendo gli stadi come infrastrutture strategiche nazionali».

Per finanziare i nuovi impianti, Abodi annuncia la nascita di un Fondo Equity da 150 milioni di euro, realizzato in collaborazione con il MEF e il MIT, al quale potranno partecipare anche investitori privati: «Sarà uno strumento utile per sostenere i piani economico-finanziari delle iniziative pubblico-private».

Sul tema dei vincoli che rallentano la riqualificazione del Flaminio, Abodi è netto: «Il commissario potrà intervenire anche su questi aspetti. Ma servono progetti concreti, corredati da piani economici asseverati. Il Flaminio non può attendere ancora: deve tornare a essere funzionale e dignitoso».

Quanto alla scelta delle sedi di Euro 2032, il ministro conferma che Roma e Torino sono già pronte, mentre Firenze è finanziata con fondi PNRR. Gli altri stadi saranno selezionati entro ottobre 2026 tra Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo. «Ci sono anche altre realtà in movimento — aggiunge Abodi al Corriere dello Sport — come Genova, Verona e Bari. Fuori dalla selezione, invece, vanno avanti i lavori a Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo, non vi pare?».

Ultimissime

Abodi: «Palermo tra le città chiave del piano stadi per Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Serie B, il Palermo tra i club più costosi: 30,7 milioni di monte stipendi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Il Secolo: “Entella, Chiappella ha scelto i suoi titolarissimi. Test col Milan prima del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Calcio turco nel caos: sospesi oltre mille tra giocatori e arbitri

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Gazzetta dello Sport: “Italia all’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025