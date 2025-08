Avellino, si lavora sulle cessioni: Marson e Cancellieri in uscita

Dopo aver raggiunto, nella passata stagione, la promozione in Serie B, è molto vivo il mercato dell’Avellino. Oltre che in entrata, dove è in corso la trattativa con la Sampdoria per Gennaro Tutino, il club campano si sta muovendo molto anche in uscita. Infatti, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, diverse pedine sarebbero in procinto di lasciare la società biancoverde.

Michele D’Ausilio, trequartista classe ’99, sembrerebbe vicino a diventare un nuovo calciatore del Catania, anche se il Crotone è vigile sull’operazione. Un altro nome vicino alla partenza è quello di Sonny D’Angelo: il centrocampista palermitano pare infatti molto vicino al trasferimento al Giugliano.

Vari i movimenti, invece, in fase difensiva: il terzino Paolo Frascatore sembra destinato al Guidonia, il portiere Leonardo Marson potrebbe accasarsi al Ravenna ed, infine, Damiano Cancellieri è destinato, probabilmente, al Foggia.