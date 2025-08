Juve Stabia, è fatta per Stabile

Colpo in prospettiva per puntellare la difesa in casa Juve Stabia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano sarebbe molto vicino ad aggiudicarsi le prestazioni sportive di Giacomo Stabile, difensore centrale classe 2005 dell’Inter Under 23.

Il calciatore è reduce da un’esperienza in C con l’Alcione: con il club lombardo ha infatti collezionato 26 presenze. Il ds Lovisa, dopo aver portato a Castellammare di Stabia il giovane De Pieri, pesca quindi nuovamente in casa Inter. Il ventenne è quindi adesso molto vicino ad affrontare la sua prima esperienza nel campionato cadetto.