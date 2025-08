Non posso pagare l’affitto: “Costa troppo” | Assurdo in serie A, il giocatore ammette di non avere i soldi

Il giocatore di Serie A ammette di non avere abbastanza soldi per permettersi di pagare un affitto addirittura troppo costoso.

Anche un giocatore di Serie A, può sembrare assurdo, trova difficoltà nel pagare un affitto. Questo a causa di città e spazi che non sono alla portata di tutti. Nemmeno di un professionista del pallone in grado di guadagnare milioni di euro all’anno. Sembra quasi un paradosso ma è così.

Prezzi altissimi, stili di vita fuori scala e lusso più sfrenato. Un contesto in cui serve più della fama per resistere. A provarlo è stato un calciatore che ha militato in diverse squadre della Serie A e che ha dovuto abbandonare quel posto perché eccessivamente caro anche per lui.

Chi ha vissuto in ambienti del genere racconta di quanto sia fondamentale arrivarci con la giusta mentalità e soprattutto la giusta somma di denaro. E vedere un calciatore professionista quasi sopravvivere con uno stipendio milionario è a dir poco assurdo. Ma certe città non fanno sconti a nessuno.

Lo stesso giocatore in questione ha ammesso che in quegli anni ha avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno lasciato qualcosa di vero. Una in particolare, una donna che dirige una banca, è diventata un punto di riferimento nella sua vita. Oggi gestisce il suo patrimonio.

La giusta gestione

Il calciatore ha poi continuato: “Lei, parlando di me, una volta mi disse: “Ho visto tanti calciatori, ma pochi con la tua mentalità sul denaro”. Quelle parole non le ho mai dimenticate. In un ambiente dove è facile perdersi, mi hanno dato forza e conferma di essere sulla strada giusta, anche fuori dal campo.

Ora toccherà a Pogba e Ansu Fati misurarsi con quella realtà così esclusiva, costosa e ambiziosa. Un contesto fatto di finanza, lusso e relazioni che contano. Una città che sogna in grande e punta a scardinare il dominio del PSG, anche attraverso uomini pronti a prendersi la scena.

Prezzi troppo alti

Tra chi conosce bene cosa significhi vivere nel Principato di Monaco, c’è di certo Keita Baldé, oggi giocatore del Monza. Il suo passato dal Principato lo ha segnato profondamente, tra eccessi, lezioni di vita e incontri che hanno cambiato il suo modo di pensare. “Ci sarei dovuto andare più tardi”, ammette ai microfoni del Corriere dello Sport.

A Monaco, ha imparato cosa vuol dire davvero gestire il denaro e pianificare il futuro. A 22 anni, si muoveva tra banche e investimenti, seguito da persone che oggi considera una vera e propria famiglia. Un’esperienza che, per lui, ha avuto un impatto più grande di qualsiasi maglia indossata.