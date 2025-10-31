Zampano: «Siamo primi e nessuno deve dimenticarlo. Con la Juve Stabia serve solo vincere»

Ottobre 31, 2025

Dopo l’allenamento a porte aperte di giovedì pomeriggio, Francesco Zampano, uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio gialloblù, è intervenuto in conferenza stampa per commentare con lucidità la sconfitta nel derby contro la Reggiana.

«Dispiace, soprattutto per i tifosi che ci stanno supportando dall’inizio – ha esordito Zampano –. Sappiamo quanto questa partita contasse per loro. Dobbiamo archiviare in fretta la sconfitta e rifarci già domenica. A Reggio abbiamo fatto una grande gara: abbiamo preso gol su un calcio piazzato e un rimpallo, anche se il loro giocatore ha fatto un gran gesto tecnico. Poi si sono chiusi dietro, e quando trovi dieci uomini sotto la linea della palla diventa difficile segnare».

«Non cerchiamo alibi, la Serie B è dura per tutti»

L’esterno genovese ha poi analizzato gli episodi che hanno deciso la sfida, senza cercare attenuanti:
«Eravamo partiti bene: se Sersanti avesse segnato, sarebbe potuta essere un’altra partita. Ma non vogliamo cercare alibi. Forse ci è mancata un po’ di lucidità, ma giocando ogni tre o quattro giorni è normale. Sappiamo che siamo forti e lo abbiamo dimostrato. Dispiace per la gente, ma la Serie B è un campionato difficile: non è che, solo perché siamo in testa, dobbiamo ammazzarlo».

«Tutte le squadre sono temibili»

Zampano ha poi riconosciuto i meriti della Reggiana e l’equilibrio che contraddistingue il campionato cadetto:
«Ogni squadra è pericolosa, compresa la Reggiana che ha sfruttato bene le sue occasioni. Ora dobbiamo ripartire, continuando ad allenarci come sempre. Gli avversari ci conoscono, ne abbiamo parlato anche col mister, e per questo dovremo essere più incisivi negli ultimi venti metri quando le squadre si chiudono».

«Siamo primi e non dobbiamo dimenticarlo»

Pur consapevole della delusione per il derby, l’esterno ha voluto lanciare un messaggio di fiducia all’ambiente:
«Non è che se perdiamo una partita diventiamo scarsi. Va bene che la classifica va guardata con equilibrio, ma siamo primi, e credo che tutti avremmo firmato per essere in questa posizione a inizio stagione».

Obiettivo Juve Stabia: “Serve solo vincere”

Domenica pomeriggio, al “Braglia”, il Modena affronterà la Juve Stabia in una sfida delicata. Zampano ha già le idee chiare:
«Affrontiamo una delle tante squadre forti di questa Serie B. Hanno anche riposato più di noi, ma non dev’essere un alibi. Dovremo andare più forte di loro e vincere assolutamente».

