Serie B, le designazioni arbitrali del weekend: Zanotti dirige Palermo-Pescara, Mazzoleni al VAR per Samp-Mantova

La Serie B si prepara a un nuovo, intenso fine settimana di calcio. Il 1° novembre andrà in scena la dodicesima giornata del campionato cadetto, con sfide che promettono equilibrio e spettacolo. Occhi puntati sul match del “Barbera” tra Palermo e Pescara, vero e proprio crocevia per due squadre ambiziose ma reduci da percorsi differenti.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: toccherà a Zanotti dirigere la sfida in Sicilia, con Capaldo e Luciani come assistenti, Turrini quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Volpi assistito da Gualtieri.

Una designazione di peso per una gara che mette di fronte due club con tradizione e pubblico di categoria superiore: il Palermo cerca continuità per restare agganciato alla zona alta della classifica, mentre il Pescara vuole confermare i segnali di crescita dopo un avvio altalenante.

Tutte le designazioni arbitrali dell’11ª giornata di Serie B (1 novembre 2025)

AVELLINO – REGGIANA (sabato 1/11, ore 12:30)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Giuggioli – Santarossa

IV: Marchetti

VAR: Nasca (on-site Stadio Partenio, Avellino)

AVAR: Rutella (on-site Stadio Partenio, Avellino)

CARRARESE – FROSINONE (sabato 1/11, ore 15:00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Laudato – Ceolin

IV: Galipò

VAR: Prontera

AVAR: Cosso

PADOVA – SÜDTIROL (sabato 1/11, ore 15:00)

Arbitro: Perri

Assistenti: Galimberti – Grasso

IV: Drigo

VAR: Monaldi (on-site Stadio Euganeo, Padova)

AVAR: Aureliano (on-site Stadio Euganeo, Padova)

CATANZARO – VENEZIA (ore 15:00)

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Preti – Catallo

IV: Vingo

VAR: Marini

AVAR: Prenna

BARI – CESENA (ore 15:00)

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Bitonti – Emmanuele

IV: Ursini

VAR: Giua

AVAR: Ghersini

MODENA – JUVE STABIA (ore 15:00)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Niedda – Votta

IV: Bozzetto

VAR: Santoro

AVAR: Ferrieri Caputi

MONZA – SPEZIA (ore 17:15)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Ceccon – Belsanti

IV: Calzavara

VAR: Baroni

AVAR: Paganessi

VIRTUS ENTELLA – EMPOLI (ore 17:15)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni – Zezza

IV: Restaldo

VAR: Meraviglia (on-site Stadio Comunale, Chiavari)

AVAR: Di Vuolo (on-site Stadio Comunale, Chiavari)

PALERMO – PESCARA (ore 19:30)

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Capaldo – Luciani

IV: Turrini

VAR: Volpi

AVAR: Gualtieri

SAMPDORIA – MANTOVA (ore 19:30)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Miniutti – Cortese

IV: Di Marco

VAR: Mazzoleni

AVAR: Del Giovane