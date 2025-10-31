Serie B, le designazioni arbitrali del weekend: Zanotti dirige Palermo-Pescara, Mazzoleni al VAR per Samp-Mantova
La Serie B si prepara a un nuovo, intenso fine settimana di calcio. Il 1° novembre andrà in scena la dodicesima giornata del campionato cadetto, con sfide che promettono equilibrio e spettacolo. Occhi puntati sul match del “Barbera” tra Palermo e Pescara, vero e proprio crocevia per due squadre ambiziose ma reduci da percorsi differenti.
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: toccherà a Zanotti dirigere la sfida in Sicilia, con Capaldo e Luciani come assistenti, Turrini quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Volpi assistito da Gualtieri.
Una designazione di peso per una gara che mette di fronte due club con tradizione e pubblico di categoria superiore: il Palermo cerca continuità per restare agganciato alla zona alta della classifica, mentre il Pescara vuole confermare i segnali di crescita dopo un avvio altalenante.
Tutte le designazioni arbitrali dell’11ª giornata di Serie B (1 novembre 2025)
AVELLINO – REGGIANA (sabato 1/11, ore 12:30)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Giuggioli – Santarossa
IV: Marchetti
VAR: Nasca (on-site Stadio Partenio, Avellino)
AVAR: Rutella (on-site Stadio Partenio, Avellino)
CARRARESE – FROSINONE (sabato 1/11, ore 15:00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Laudato – Ceolin
IV: Galipò
VAR: Prontera
AVAR: Cosso
PADOVA – SÜDTIROL (sabato 1/11, ore 15:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Galimberti – Grasso
IV: Drigo
VAR: Monaldi (on-site Stadio Euganeo, Padova)
AVAR: Aureliano (on-site Stadio Euganeo, Padova)
CATANZARO – VENEZIA (ore 15:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Preti – Catallo
IV: Vingo
VAR: Marini
AVAR: Prenna
BARI – CESENA (ore 15:00)
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Bitonti – Emmanuele
IV: Ursini
VAR: Giua
AVAR: Ghersini
MODENA – JUVE STABIA (ore 15:00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Niedda – Votta
IV: Bozzetto
VAR: Santoro
AVAR: Ferrieri Caputi
MONZA – SPEZIA (ore 17:15)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Ceccon – Belsanti
IV: Calzavara
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi
VIRTUS ENTELLA – EMPOLI (ore 17:15)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni – Zezza
IV: Restaldo
VAR: Meraviglia (on-site Stadio Comunale, Chiavari)
AVAR: Di Vuolo (on-site Stadio Comunale, Chiavari)
PALERMO – PESCARA (ore 19:30)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Capaldo – Luciani
IV: Turrini
VAR: Volpi
AVAR: Gualtieri
SAMPDORIA – MANTOVA (ore 19:30)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Miniutti – Cortese
IV: Di Marco
VAR: Mazzoleni
AVAR: Del Giovane