Palermo, online il corto “Posto 22 – Di padre in figlio” per i 125 anni del club

Il Palermo celebra i suoi 125 anni di storia con un cortometraggio dal titolo “Posto 22 – Di padre in figlio”, pubblicato pochi istanti fa sul canale YouTube ufficiale del club. Il video, diretto da Riccardo Lupo, vede protagonisti Tony Sperandeo e Roberto Lipari in un racconto emozionante che unisce generazioni di tifosi rosanero sotto il segno della passione e dell’appartenenza. Un omaggio sentito alla città e alla sua squadra, nel giorno delle grandi celebrazioni per l’anniversario del club.

