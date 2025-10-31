ULTIMORA NAZIONALE: ufficiale, “pass staccato per il Mondiale” | Le parole del c.t.

Finalmente una buona notizie per i tifosi italiani della nazionale.

L’assenza dell’Italia dai Mondiali è una ferita ancora aperta nel cuore dei tifosi. Dopo le delusioni del 2018 e del 2022, gli Azzurri non partecipano alla massima competizione calcistica dal 2014, un’assenza che pesa come un macigno sulla storia di una Nazionale quattro volte campione del mondo. Per un Paese che vive di calcio, restare fuori per così tanto tempo è un segnale d’allarme profondo, che va ben oltre i semplici risultati sportivi.

Le cause di questo lungo digiuno sono molteplici: dalla mancanza di continuità tecnica ai limiti strutturali del sistema calcistico italiano. Si è pagata la scarsa attenzione alla crescita dei giovani, la poca fiducia nei talenti emergenti e l’assenza di un progetto coerente. Anche l’organizzazione dei campionati giovanili e il ruolo dei vivai necessitano di una riforma che metta al centro la formazione e non solo il risultato immediato.

Eppure, la vittoria di Euro 2020 aveva fatto credere a una rinascita. L’entusiasmo di quella squadra guidata da Roberto Mancini sembrava aver riacceso la fiamma dell’orgoglio italiano, ma la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar ha riportato tutti bruscamente alla realtà.

Oggi l’Italia ha bisogno di ritrovare identità, fame e programmazione. Tornare ai Mondiali non deve essere solo un obiettivo sportivo, ma un dovere morale verso la propria storia. Perché il calcio mondiale non è davvero completo senza gli Azzurri sul palcoscenico più importante.

L’Italia Under 17 vola ai quarti

Impresa azzurra ai Mondiali Under 17 femminili: l’Italia ha battuto 4-0 la Nigeria, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale. Un risultato storico, che riporta la Nazionale tra le prime otto del mondo dopo undici anni.

L’ultima volta era accaduto nel 2014, quando le Azzurrine conquistarono un prestigioso terzo posto, il miglior risultato di sempre per la selezione giovanile. Ora la squadra di Viviana Schiavi attende la vincente tra Messico e Paraguay per continuare a sognare.

Le parole di Viviana Schiavi

Al termine della partita, la ct Schiavi ha voluto sottolineare l’impresa delle sue ragazze, riunendole al centro del campo e scherzando: “Avete capito che siete tra le prime otto squadre al mondo?”.

Poi ha analizzato la gara: “Sapevamo che non sarebbe stata semplice, ma abbiamo preparato tutto al meglio. Le ragazze hanno fatto un’altra grande prestazione e siamo felicissimi di quello che stanno dimostrando. Ora vogliamo continuare così, per arrivare il più lontano possibile nel torneo”.